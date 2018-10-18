После бойни в политехническом колледже власти Крыма пошли на беспрецедентные меры, которые в России практически никогда не применялись. Все учебные заведения Керчи взяты под охрану вооруженными сотрудниками ОМОН.

Послебойни в политехническом колледже власти Крыма пошли на беспрецедентные меры,которые в России практически никогда не применялись. Все учебные заведенияКерчи взяты под охрану вооруженными сотрудниками ОМОН.Это решениебудет действовать до особого распоряжения, сообщил официальный представитель Росгвардии ВалерийГрибакин. ОМОН будет охранять школы и техникумы с семи часов утра до того момента, как изучебного заведения выйдет последний человек.Также бойцаРосгвардии взяли под охрану детские сады. Это сделано для обеспечениябезопасности и спокойствия граждан, пояснил Грибакин.Помимо этого, в Крыму будут разработаны дополнительные меры профилактическогохарактера, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она прилетела в Крым ивстретилась с руководством республики, а также родственниками погибших во времявчерашней трагедии, пишет РИА Новости. Профилактическиемеры учтут особенности Крыма и потребуют изменений действующих механизмов,сказала Кузнецова.Междутем появилась информация о том, что устроивший бойню в родном коллеже 18-летнийВладислав Росляков мог действовать не один. Этого не исключил глава КрымаСергей Аксенов.Студентнамеревался убить сотни человек. В здание колледжа он пришел с двумя рюкзаками.В них были помповое ружье 12-го калибра, почти две сотни патронов и несколькосамодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами.От действийстрелка на месте погибли 18 человек, более 50-ти получили ранения. Следственныйкомитет расследует уголовное дело по статье "убийство двух и более лицобщеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октября решением главырегиона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.