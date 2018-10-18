После
бойни в политехническом колледже власти Крыма пошли на беспрецедентные меры,
которые в России практически никогда не применялись. Все учебные заведения
Керчи взяты под охрану вооруженными сотрудниками ОМОНа.
После
бойни в политехническом колледже власти Крыма пошли на беспрецедентные меры,
которые в России практически никогда не применялись. Все учебные заведения
Керчи взяты под охрану вооруженными сотрудниками ОМОНа.
Это решение
будет действовать до особого распоряжения, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий
Грибакин. ОМОН будет охранять школы и техникумы с семи часов утра до того момента, как из
учебного заведения выйдет последний человек.
Также бойцы
Росгвардии взяли под охрану детские сады. Это сделано для обеспечения
безопасности и спокойствия граждан, пояснил Грибакин.
Помимо этого, в Крыму будут разработаны дополнительные меры профилактического
характера, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она прилетела в Крым и
встретилась с руководством республики, а также родственниками погибших во время
вчерашней трагедии, пишет РИА Новости. Профилактические
меры учтут особенности Крыма и потребуют изменений действующих механизмов,
сказала Кузнецова.
Между
тем появилась информация о том, что устроивший бойню в родном колледже 18-летний
Владислав Росляков мог действовать не один. Этого не исключил глава Крыма
Сергей Аксенов.
Студент
намеревался убить сотни человек. В здание колледжа он пришел с двумя рюкзаками.
В них были помповое ружье 12-го калибра, почти две сотни патронов и несколько
самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами.
От действий
стрелка на месте погибли 18 человек, более 50 получили ранения. Следственный
комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц
общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы
региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.