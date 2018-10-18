Мужчина запер ее в квартире и угрожал ножом

Мужчина запер ее в квартире и угрожал ножомРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца Дагестана, который работал во Владимире. Мужчину подозревают в незаконном лишении свободы и избиении местной жительницы.В апреле этого года подозреваемый ворвался в квартиру женщину, закрыл дверь и начал избивать свою знакомую. Он угрожал ей ножом, бил, требовал покорности. Мужчина несколько часов продержал женщину в заточении, а потом отпустил.С побоями 36-летняя жительница Владимира пришла в полицию. Ей пришлось проходить лечение больнице.Подозреваемый был заключен под стражу. Свою вину он полностью признал. Мужчине грозит до 5-ти лет колонии.