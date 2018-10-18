Причиной тому стали подозрительные предметы, оставленные горожанами

Причиной тому стали подозрительные предметы, оставленные горожанамиЗа сутки владимирским спасателям пришлось дважды выезжать на места, где, по сообщению очевидцев, неизвестные оставили подозрительные предметы.Началось все с потерянного чемодана на железнодорожном вокзале. Оттуда эвакуировали людей. Сотрудники МЧС, МВД и ФСБ перекрыли проходы, тщательно осмотрели все здание, в этом им помогали кинологи со служебными собаками.В тот же вечер экстренные служба понадобились в гипермаркете «Лента», откуда поступило сообщение о подозрительной сумке. Через некоторое время забывчивая хозяйка нашлась.Спасатели отмечают, что из-за простой невнимательности они вынуждены задействовать целый штат специалистов, включая и скорую помощь. Пристальнее следите за своим имуществом, чтобы окружающие не поднимали тревогу. На фоне теракта в Керченском колледже люди боятся любой подозрительной вещи.