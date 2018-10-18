Тепло будет включаться автоматически на 2 часа утром и 2 часа вечером

Тепло будет включаться автоматически на 2 часа утром и 2 часа вечеромВо Владимире решили провести эксперимент. Остановки общественного транспорта попробуют оборудовать системой подогрева в холодное время года.Первая «теплая» остановка появилась около ДК Молодежи. Нагревательные панели по принципу «теплого пола» будут нагреваться до +70 градусов по Цельсию, а потребляют чуть более 2 киловатт в час. Подогрев будет включаться автоматически на 2 часа утром и 2 часа вечером для удаления с остановочной площадки снега и наледи.«Теплой» остановке предстоит пройти проверку на прочность в этом осенне-зимнем сезоне, и только после этого администрация будет решать, нужны ли такие остановки по всему Владимиру.На самом деле, обогрев различных площадок, лестниц, тротуаров и остановок общественного транспорта - не нововведение. Для комфорта граждан подобные системы существуют во многих странах с холодным климатом, в том числе и в России. Например, в столице уличный обогрев начали с тротуара у здания московской мэрии.