Во Владимире появилась первая остановка общественного транспорта с подогревом. Речь идёт о павильоне у ДК Молодёжи на улице Усти-на-Лабе.

Во Владимире появилась первая остановка общественного транспорта с подогревом. Речь идёт о павильоне у ДК Молодёжи на улице Усти-на-Лабе. Нагревательные панели смонтировали под плиткой по принципу "тёплого пола". Включаться они будут при минусовых температурах с 6 до 8 часов утра и с 5 до 7 часов вечера. Предполагается, что на "тёплых" остановках не будет снега и наледи. Плиты, способные нагреваться до +70 градусов по Цельсию, потребляют чуть более 2 киловатт-часов энергии. Расходы возьмёт на себя компания, обслуживающая остановочные павильоны. Почему выбрали именно эту остановку - власти не сообщают. Народа на ней всегда очень мало, потому что останавливаются здесь только 7-е троллейбусы и 17-е автобусы. Как правило, здесь их никто не ждёт, потому что через пару остановок оба маршрута заканчиваются.