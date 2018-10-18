Неравнодушные горожане несут цветы и свечи

Неравнодушные горожане несут цветы и свечиВо Владимире около ВлГУ поставили мемориал, к которому неравнодушные горожане несут цветы и свечи. Днем, 18 октября, в храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия при университете прошел молебен и акция поминовения жертв трагедии в Керченском колледже.«Такие события заставляют задуматься о грани жизни и смерти. Мы разделяем боль родных погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется за жизнь», - сказал проректор по социальной политике Лев Логинов.В акции приняли участие не только студенты, но и политики. Депутат ЗС Александр Цыганский рассказал, что на сегодняшнем заседании они почтили память погибших минутой молчания.Губернатор Владимир Сипягин распорядился проинспектировать образовательные учреждения области на предмет безопасности.