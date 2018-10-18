Житель поселка Болотский Ковровского района ушел и не вернулся

Житель поселка Болотский Ковровского района ушел и не вернулсяЖитель поселка Болотский Ковровского района пропал без вести. Николай Кашин ушел из больницы 16 октября и так и не вернулся. О том, что могло случиться с 72-летним пенсионером неизвестно ничего. Волонтеры «Лиза Алерт» подключились к поискам.Рост мужчины – 155 сантиметров. У него темные с проседью волосы, серо-зеленые глаза. Пенсионер был в темно-синей куртке, синих джинсах, черных сапогах и темной шапке. У Николая Максимовича есть усы.Волонтеры делают все, чтобы выяснить, куда мог направиться пропавший. Любая информация очень важна. Телефоны горячей линии - 8 (800) 700-54-52 или 112.