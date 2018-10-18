После общения с экспертами по примирению многие семейные пары забирают заявления о разводе

После общения с экспертами по примирению многие семейные пары забирают заявления о разводеВо Владимире в Дворце бракосочетаний откроют гостиную примирения. Там с семейными парами будут работать специалисты – медиаторы. Их задача - постараться уберечь обратившихся супругов от развода.Специалисты не будут занимать чью-то сторону, а оказывать консультативную помощь всей семье. Перед началом работы в ЗАГСе будут заключать медиативное соглашение, имеющее юридическую силу.До 33 региона такие комнаты примирения появились в Татарстане и Белгородской области. После общения с экспертами по примирению многие семейные пары забирают заявления о разводе.Кстати, по данным за прошлый год во Владимирской области заключили 9189 браков, а развелись 5798 пар.