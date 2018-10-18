Кто получит строительные полномочия в муниципалитетах, решит рабочая группа. В нее войдут депутаты ЗакСобрания, областные и муниципальные чиновники, представители строительных организаций и активные жители региона. Напомним, сейчас все градостроительные вопросы решают только в департаменте строительства области. Парламентарии региона разрабатывают законопроект, который может вернуть контроль за градостроительством в руки городских чиновников. Решение о создании рабочей группы по этому вопросу было принято на сегодняшнем заседании ЗакСобрания.

Кто получит строительные полномочия в муниципалитетах, решит рабочая группа. В нее войдут депутаты ЗакСобрания, областные и муниципальные чиновники, представители строительных организаций и активные жители региона. Напомним, сейчас все градостроительные вопросы решают только в департаменте строительства области. Парламентарии региона разрабатываютзаконопроект, который может вернуть контроль за градостроительством в руки городских чиновников. Решение о создании рабочей группы по этому вопросу было принято на сегодняшнем заседании ЗакСобрания.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Уже после того, как всесторонне будут обсуждены все три закона, я говорю о законах о передаче полномочий, после этого только комитет ЗакСобрания, а после этого и само ЗакСобрание примет какое-либо решение. Потому что мы все свои действия в обязательном порядке основываем именно на мнении наших граждан".На заседании ЗакСобрания присутствовал и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Депутаты вручили ему "синюю папку" - с наказами от жителей, которые обращались к парламентариям региона. Сипягин пообещал рассмотреть по возможности каждое обращение из папки. Также депутаты ЗаСобрания сегодня заключили концессионное соглашение с "Владимиртеплогазом" по городу Гороховцу. По этому соглашению организация возьмет на себя обслуживание всех теплосетей этого района. На то, чтобы привести их в порядок, предприятие потратит 121 млн рублей. Также парламентарии внесли правки в Избирательный кодекс области, благодаря этим изменениям наблюдателями на выборах в нашем регионе смогут быть в том числе и члены общественной палаты.