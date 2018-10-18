Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала новость о массовом убийстве в Керчи. Звезда выразила соболезнования всем родным и близким пострадавших.

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала новость о массовом убийстве в Керчи. Звезда выразила соболезнования всем родным и близким пострадавших.Она отметила, что это трагический день, и ей сложно подобрать нужные слова. После этого Канделаки обрушилась с критикой на молодое поколение. "Рослякову восемнадцать! Вот они, выросшие миллениалы, предоставленные сами себе. Действующую систему образования они презирают. Увлеченности в них мало. А привычка к мгновенной увлеченности идет из digital-детства. Они – другие!", – сказала она.Она утверждает, что современная молодежь была воспитана не родителями и школой, а интернетом, передает . По ее мнению, им легко можно внушить любую мысль и повести за собой.Канделаки также отметила, что подобные события всегда напоминают ей о том, что человек не может контролировать все. "Каждый раз, когда в нашей стране случается теракт, я ощущаю наше всеобщее бессилие", – заключила она.Напомним, что 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал самодельное взрывное устройство в политехическом колледже в Керчи. Погибли шестнадцать студентов и пять сотрудников, пострадали более сорока человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийстве двух и более лиц общеопасным способом".