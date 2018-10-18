О подготовке полицейских кинологов и их питомцев, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Характер воспитывают неудобстваСлужебные собаки умеют многое: находить наркотики и взрывчатые вещества, разбираться в хитросплетениях следов на местности, искать людей под завалами. А ещё - задерживать преступников и защищать кинологов от нападения. Сформировать и закрепить два последних навыка невозможно без регулярных тренировок, центральная роль в которых принадлежит людям редкой специальности - так называемым фигурантам.Операция «видеопровокация»Всё чаще в Рунете появляются ролики, где новоиспечённые блогеры, говоря их языком, троллят сотрудников полиции. При внимательном просмотре в глаза бросается нарочитость поведения авторов «такого кино», их стремление спровоцировать на агрессию по принципу – чем хуже, тем лучше. А для кого - лучше? И что делать сотрудникам, оказавшимся в прицеле видеокамер? В этом разбирается корреспондент «Щита и меча».Невесёлые ребята зажгли по-новомуНачиная с 80-х годов прошлого столетия, чуть ли не из каждого радиоприёмника доносились мелодии мягких, ласкающих слух хитов «Провинциалка», «Музыкальный автомат», «Попутчица» и многих других. С тех пор минуло больше 30 лет, но и сегодня их автор и исполнитель продолжает радовать поклонников новыми песнями. О музыке, вдохновении и смысле жизни корреспондент «Щита и меча» беседует с мэтром отечественной эстрады Вячеславом Малежиком.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 39, а также на интернет-странице издания.