За тонировку автомобиля можно угодить на 15 суток под арест. Во Владимире прошел очередной рейд ГИБДД по борьбе с любителями покататься с затемненными стеклами. На посту в Юрьевце и на улицах областного центра экипажи ДПС с помощью специальных приборов проверяли светопроницаемость окон на затонированных машинах. Практика показывает, несмотря на усилия дорожной полиции нарушителей меньше не становится. В этом году во Владимире уже составлено больше восьми тысяч протоколов об административном правонарушении за тонировку передних стекол автомобилей.

За тонировку автомобиля можно угодить на 15 суток под арест. Во Владимире прошел очередной рейд ГИБДД по борьбе с любителями покататься с затемненными стеклами. На посту в Юрьевце и на улицах областного центра экипажи ДПС с помощью специальных приборов проверяли светопроницаемость окон на затонированных машинах. Практика показывает, несмотря на усилия дорожной полиции нарушителей меньше не становится. В этом году во Владимире уже составлено больше восьми тысяч протоколов об административном правонарушении за тонировку передних стекол автомобилей. Водителей штрафуют, заставляют снимать тонирующую пленку,но всё равно нарушителей меньше не становится. В ГИБДД говорят о необходимости увеличить штрафы за тонировку и напоминают, что управление автомобилем с затемненными стеклами в разы увеличивает риск аварий, особенно в дождливую погоду и темное время суток.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "Она ограничивает обзорность, и видимость становится в несколько раз хуже. Особенно сейчас в осенне-зимний период, когда вечером идет дождь, видимость и так ограничена. Наличие таких пленок еще больше ограничивает видимость и вероятность того, что водитель в нужный момент не увидит или пешехода или маневр другого транспортного средства. Кроме этого, за такими пленками водители пытаются скрыться от других правонарушений. Таких как не пристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону".