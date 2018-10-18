Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила 190 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ковровчанина. Мужчине предъявлено обвинение в совершении серии краж.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению трёх фактов хищения имущества и денежных средств.В июле текущего года фигурант, работавший кровельщиком, узнал о месте, в котором начальник бригады хранит крупную денежную сумму. Воспользовавшись моментом отсутствия бригадира, злоумышленник похитил 170 000 рублей, которые впоследствии потратил на приобретение мебели, бытовой техники и ювелирных украшений.В сентябре текущего года злоумышленник похитил телевизор у своей знакомой. Технику злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в момент, когда пытался сдать в пункт приема похищенный у приятеля сварочный аппарат.Общая сумма ущерба, причинённого собственникам противоправными действиями обвиняемого, составила 190 000 рублей.В отношении злоумышленника было возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража), которые в последствии объединены в одно производство.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.