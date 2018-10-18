Также он не имеет права садиться за руль на протяжении двух лет

Также он не имеет права садиться за руль на протяжении двух летКовровца отправили в исправительную колонию строго режима за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Следствие установило, что в летом этого мужчина, ранее уже отказывающийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ездил по улицам Коврова на автомобиле пьяным. На улице Колхозной его остановил патруль ГИБДД, которые выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили «подышать в трубочку», а также провести консультацию врача-нарколога, но мужчина твердо отказался. В сентябре ковровец снова сел за руль в нетрезвом виде и вновь был пойман полицейскими.Считая, что нарушитель несет потенциальную опасность для других участников дорожного движения, государственный обвинитель настаивал на наказании в виде реального лишения свободы.Суд согласился с позицией обвинения и приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он не имеет права садиться за руль на протяжении двух лет.