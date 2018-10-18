В Москве могут в 25 раз увеличить штрафы для тех, кто катается на крышах электричек или переходит железную дорогу в неположенных местах. С инициативой выступила Мосгордума. А эксперты предлагают финансовым наказанием не ограничиваться и ввести еще уголовную ответственность для взрослых зацеперов, которые втягивают в эти опасные развлечения подростков.

В Москве могут в 25 раз увеличить штрафы для тех, кто катается на крышах электричек или переходит железную дорогу в неположенных местах. С инициативой выступила Мосгордума. А эксперты предлагают финансовым наказанием не ограничиваться и ввести еще уголовную ответственность для взрослых зацеперов, которые втягивают в эти опасные развлечения подростков.Народная тропа — она же полоса препятствий — существует здесь не один десяток лет: самый короткий путь из Марьина в Бутырский район лежит через пути Октябрьской железной дороги. Перехода здесь нет, но кого это останавливает.- Просто здесь покороче.- Была ситуация, когда я задумалась и думала, что поезд еще далеко. А это был "Сапсан". Ужас!Поток пешеходов через пути не прекращается с утра до вечера. Дорога на работу, учебу, в детский сад или в поликлинику — у каждого своя веская причина рисковать жизнью.- Другого пути нет, приходится здесь идти.- А за жизнь ребенка не боитесь?- Боимся.Теперь за этот риск еще и платить придется в 25 раз больше, чем раньше."Мы предлагаем штрафы увеличить до 2,5 тысячи рублей. Изначально предлагали даже административный арест", — рассказывает Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы по безопасности.Жестче наказывать будут не только переходящих через пути пешеходов, но и других нарушителей на железной дороге, прежде всего так называемых зацеперов."Перепрыгивание через ограждения железной дороги, спрыгивание с платформы, путешествие по рельсам, катание на крыше", — перечисляет нарушения Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы по безопасности.Одними только штрафами проблему не решить. Снижать число желающих рисковать жизнью ради адреналина намерены комплексом мероприятий. Рейды по зацеперам инспекторы проводят ежедневно, выборочно патрулируя железнодорожные платформы. На этот раз выбрано подольское направление.Электричка относительно новая, встретить на ней зацепера инспекторы не ожидают, потому что ухватиться не за что, сзади слишком мало ручек. Для своих поездок экстремалы выбирают поезда постарше, либо совершенно новые. Высшим пилотажем считается прокатиться на высокоскоростном поезде типа "Сапсана".Еще один способ борьбы с экстремалами — мониторинг социальных сетей. За последний год заблокировали порядка 30 групп."В настоящий год незначительное снижение у нас наблюдается: с 740 до 690 травмированных граждан на дорогах московского железнодорожного узла", — говорит Александр Тарушкин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.За цифрами стоят человеческие жизни. Повлиять на ситуацию, по мнению законодателей, помогут значительно увеличенные штрафы. Доработанный закон должен вступить в силу через месяц.