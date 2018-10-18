Победительница девятого сезона шоу Битва экстрасенсов Наталья Бантеева объявила аукцион, главный и единственный лот которого, знаменитая Синяя рука. Ведунья хочет помочь приюту.

Победительница девятого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Наталья Бантеева объявила аукцион, главный и единственный лот которого, знаменитая "Синяя рука". Ведунья хочет помочь приюту.В личном микроблоге звезда начала торги. По условиям аукциона, те, кто хочет получить главный приз "Битвы" должны отправить денежные средства на расчетный счет и предоставить ей чек.В итоге "Синяя рука" должна достаться тому, кто окажется самым щедрым. Вырученные деньги звезда планирует отдать на благотворительность."Выставляю лот "синяя рука" приз шоу "Битва экстрасенсов" Условия аукциона просты: кто больше всех переведет денег на "Приют Ванечка", тот и получит трофей. Время до 31 октября. Тик так (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость в Instagram.Отметим, что до участия в шоу Наталья отбывала срок в колонии. Как призналась сама Бантеева, ее посадили за то, что она использовала свои способности ради для наживы. Однако, будучи в заключении, медиум читала эзотерическую и теологическую литературу, и, выйдя на свободу, стала уверена в своих способностях."Вроде бы вы руку уже куда то вель выставляли уже, разве нет?", "Вы же руку Голуновой отдали ....🙄 она вернула?", "Рука за победу в постановочном шоу где все было проплачено и славно разводили народ как лохов.участие стоило пару сотен тысяч а победителем чтобы стать еще больше и все по сценарию .все эти керо ванг и т д левые ники придуманные амплуа и образы ,лох не мамонт не вымрет", – писали интернет–обыватели в комментариях.