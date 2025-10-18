Владимирский следователь-криминалист поделился секретами своей работы.

19 октября свой профессиональный праздник отмечают криминалисты — специалисты, благодаря кропотливому труду которых раскрываются даже самые идеальные преступления. Накануне этой даты следователь-криминалист Алексей Суслов поделился секретами своей работы. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Дело для избранныхЗнакомьтесь: Алексей Суслов, следователь-криминалист следственного отдела по г. Мурому. На сегодняшний день в его послужном списке сотни раскрытых преступлений, в том числе тех, которые при другом подходе могли уйти в архив.Алексей Владимирович родился под Муромом, после окончания школы поступил в юридический институт и свою карьеру начал в 1998 году в органах тогда еще милиции.Спустя четыре года юного стража порядка заметили и пригласили работать в Муромскую городскую прокуратуру на должность следователя.«Для меня эта профессия оказалась интересной, хотя, как показывает практика, далеко не каждый может работать в таких условиях. Все мы, наверное, смотрим детективы. Понимаете, образ следователя там слишком романтизирован. На самом деле это тяжелый кропотливый труд, это высокая доля ответственности, потому что мы являемся первым звеном, которое формирует мнение суда. Во многом от нашего представления зависит то, какое решение он примет».Позднее, после формирования СК, Алексей Суслов был переведен в новую структуру, где продолжил трудиться, попеременно исполняя обязанности следователя по особо важным делам и следователя-криминалиста.«В нашей системе приставка "криминалист" не тождественна этому понятию в криминалистической службе полиции. Мы не подменяем собой экспертов. Скорее, выступаем в роли наставников, как сейчас модно говорить, коучей, помогая другим следователям в наиболее сложных вопросах», — поясняет собеседник.Проще говоря, Алексей Владимирович выезжает вместе с коллегами на места самых опасных и жестоких преступлений. Ищет доказательства, общается с людьми, проводит обыски и допросы... Одним словом, отслеживает ситуацию от и до.Месть женщиныСложно посчитать, скольких преступников ему удалось вывести на чистую воду за 23 года работы. Но свое первое дело он помнит почти досконально.«Приехали мы на место — в подъезде лежит мужчина с ножевым ранением в сердце, а в квартире сидит жена с маленьким таким ножичком. Отступая от темы, скажу: чаще всего женщины бьют прямо в сердце. В нашем случае пришлось тщательно разбираться в ситуации, ведь преступления подобного рода возникают не на пустом месте, им предшествует целая история: как жила семья, когда произошел крах отношений, когда начались конфликты. Все это надо выяснить досконально, чтобы у суда была возможность подтвердить ту квалификацию действий, которую дает следствие», — говорит следователь-криминалист.Выяснилось, что муж подвергал супругу систематическому насилию. В какой-то момент женщина не выдержала и схватилась за нож. Причем удар нанесла один раз «в результате внезапно возникшего сильного волнения», то есть в состоянии аффекта. В итоге муромлянка получила минимальное наказание.Как в киноДело, о котором сейчас пойдет речь, достойно стать сюжетом целого сериала. В главных ролях — следователь Суслов и местный житель, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.«Это спокойный вдумчивый человек, неоднократно бежавший из-под стражи, совершивший преступление, будучи в местах лишения свободы: убил, а потом растворил тело сокамерника в щелочи. Одним словом, к моменту нашей с ним встречи он имел обширный послужной криминальный список», — рассказывает Алексей Владимирович.После выхода на свободу мужчина стал заниматься вполне легальным бизнесом — ковкой металлических оград. И даже нашел себе компаньона.В декабре 2020 года в правоохранительные органы обратилась сожительница того самого компаньона с заявлением о его пропаже.На протяжении нескольких дней рассматривались версии, что пропавший мог просто загулять с друзьями. Но когда он не появился и после новогодних праздников, стало понятно: скорее всего, его больше нет в живых.Конечно, главным подозреваемым стал напарник потерпевшего. Тем более он был последним, кто видел разыскиваемого.Муромлянин это подтвердил: да, пропавший к нему заглядывал, но потом ушёл в неизвестном направлении.«С этого момента началось своего рода противостояние: мы знали, что наш «герой» причастен к совершению преступления против напарника, но у нас не было ни доказательств, ни трупа. С другой стороны, он понимал, что находится под подозрением. Оставалось только ждать, кто первым допустит ошибку», — рассказывает Суслов.Следователь завязал контакт с предполагаемым убийцей, проверял его алиби, задавал вопросы. И когда злоумышленник понял, что к нему подобрались слишком близко, решил пустить дезинформацию: привлёк человека, который позвонил ему от имени пропавшего, попросил денег и пообещал вскоре вернуться.«Информация была оставлена в виде голосовых сообщений на сервисе мобильного оператора, которые можно было прослушать лишь единожды, набрав номер сервиса. Муромлянин не рассчитывал, что мы сможем восстановить голос звонившего», — уточнил Суслов.Как и ожидалось, родственники подтвердили: на связь выходил незнакомый им человек.Рецидивист чувствовал, что арест уже не за горами, и решился бежать. Он купил сразу два билета на одну дату — на поезд и на автобус. Сам же в этот день вызвал такси, остановил его по дороге и сел в автобус, шедший в противоположном направлении. Подозреваемый не знал, что за каждым его шагом следят. Поэтому уехал он совсем недалеко.«При повторном обыске в его доме мы заметили, что краска на полу довольно свежая. А после вскрытия пола обнаружили на досках кровь потерпевшего, как позднее подтвердит экспертиза», — дополнил следователь.Здесь отпираться уже было бесполезно. Злоумышленник признался, что между ними произошел конфликт, во время которого он убил своего компаньона.Как предполагает следствие, причиной конфликта, скорее всего, послужил раздел бизнеса. Потерпевший планировал уйти и организовать свое дело. По всей видимости, мужчины не смогли договориться по поводу какого-то актива.Оставался еще один важный вопрос: где тело? Несколько недель убийца возил следователей по лесам, но всё безрезультатно.«И снова началась психологическая игра. В нашей профессии что главное? Умение анализировать, контролировать свои эмоции и общаться с людьми совершенно разных категорий: от маленьких детей до чиновников. Преступники такого уровня не будут говорить с теми, кто их не понимает, кто их боится или заискивает перед ними. Мы же общались на равных. Я смог его убедить, что убитого надо хотя бы похоронить по-человечески», — говорит Суслов.В конце концов он признался: труп расчленил и спрятал. Туловище отыскали в закопанной возле гаражей трубе, а конечности злоумышленник раскидал в разных местах, и найти их уже было невозможно...В итоге суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима.