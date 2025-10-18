В полиции подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2025». С 7 по 16 октября лучшего участкового во Владимирской области граждане выбирали путем онлайн-голосования

В полиции подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2025». С 7 по 16 октября лучшего участкового во Владимирской области граждане выбирали путем онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек. Победителем конкурса стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району Артём Лапенков. За