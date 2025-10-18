Прокуратура Петушинского района добивается приведения участка автодороги «Пекша-Ларионово-Караваево» в надлежащее состояние. На одном из дорожных участков в деревне Пекша на улице

Прокуратура Петушинского района добивается приведения участка автодороги «Пекша-Ларионово-Караваево» в надлежащее состояние. На одном из дорожных участков в деревне Пекша на улице Садовой отсутствует освещение, огромные ямы и колейность, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, считают в надзорном ведомстве. Прокуратура через суд добивается от местной администрации привести опасный участок в надлежащее состояние. Петушинский райсуд