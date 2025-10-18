Порубочные остатки были разбросаны.

В Владимирской области ресурсоснабжающая компания нарушила лесное законодательство при строительстве газопровода.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщил о том, что руководителю АО «Газпром газораспределение Владимир» внесли представление, а на заместителя гендиректора завели дело о нарушении правил пожарной безопасности в лесах.Между министерством лесного хозяйства и компанией заключен договор аренды участка в Александровском лесничестве — на нем строят газопровод. Когда вырубались деревья, остатки не были собраны, а остались разбросанными.Городская прокуратура будет контролировать устранение этих нарушений.Напомним, что .