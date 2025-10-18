Больше всего незаконных подключений было в Александровском районе.

Пресс-служба «Энергосбыт Волга» сообщила о том, что с начала года во Владимирской области обнаружили 53 незаконных подключения к электросетям. Также указывается, что 14 случаев — повторные нарушения.Большее количество незаконных подключений зафиксировали в Александровском районе — 29 случаев, то есть более половины от общего числа.В остальных цифра намного меньше: по шесть случаев в Судогодском и Петушинском районах, , пять — в Вязниковском, три — в ЗАТО Радужный, два — в Юрьев-Польском районе и по одному — в Ковровском районе и Собинском муниципальном округе.Напомним, что .