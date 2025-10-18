Возгорание произошло в посёлке Мстёра на улице Мира. Загорелся жилой дом №12. Огонь перекинулся на гараж и хозпостройки на территории участка. Общая площадь пожара составила 104 кв.м.
