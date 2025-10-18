В МКУ «Зелёный город» готовят масштабные проекты по озеленению общественных пространств областного центра. Один из них будет посвящен въездам во Владимир. Въездные группы в следующем году

В МКУ «Зелёный город» готовят масштабные проекты по озеленению общественных пространств областного центра. Один из них будет посвящен въездам во Владимир. Въездные группы в следующем году преобразятся и заиграют новыми красками, обещают специалисты муниципального предприятия. Там появятся крупномерные деревья, многолетние цветы, кустарники и яркие клумбы. Но главная идея – через благоустройство этих зон напомнить жителям