Всего 84 сообщения о БПЛА поступило от жителей области на этой неделе. На прошлой их было 109. Итоги подвели в Министерстве региональной безопасности. Реже владимирцы стали звонили в аварийную газовую службу – 131 раз. Снижение составило 41 %. Но зафиксировано незначительное увеличение обращений в службу 112 – 12 640 (+0,5%). Из них 5 862 принял и обработал