Во Владимирской области с полей собрали почти все зерновые. Пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства сообщила о том данные по состоянию на 17 октября.Итого было сжато 88,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94% от плана. При этом средняя урожайность выросла на 8,9 центнера на гектар по сравнению с прошлым годом.Сбор пшеницы был выполнен на 97% от плана — 49,6 тысячи гектаров. И также отмечается рост урожайности — на 12,2 центнера на гектар. Самую высокую урожайность зафиксировали в Суздальском (46,8 центнера на гектар) и Собинском районах (41,1 центнера на гектар). Наибольший намолот пшеницы отмечается в Суздальском районе — 70,6 тысячи тонн.Кроме того, в регионе собрали 59,9 тысячи тонн ячменя с 18,7 тысячи гектаров, что составляет 97 % плана. Самая высокая урожайность в трех районах — Муромском (39,6 центнера на гектар), Меленковском (38,5 центнера на гектар) и Суздальском (37,4 центнера на гектар) — а намолот — в Юрьев-Польском (18,6 тысячи тонн).Что касается картофеля, то здесь план выполнен тоже на 97% — выкопали 3,4 тысячи гектаров и накопали 94,1 тысячи тонн.Напомним, что .