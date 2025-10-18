По данным Областного клинического онкологического диспансера, за 9 месяцев 2025 года выявлено 603 новых случая рака молочной железы у женщин. Этот вид рака по-прежнему занимает первое место

По данным Областного клинического онкологического диспансера, за 9 месяцев 2025 года выявлено 603 новых случая рака молочной железы у женщин. Этот вид рака по-прежнему занимает первое место среди онкозаболеваний у прекрасной половины. С каждым годом все больше случаев диагностируются на ранних стадиях заболевания. Это стало возможным благодаря современным методам обследования, – рассказал врач-онколог Областного клинического онкологического