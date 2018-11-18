Юная немецкая автогонщица София Флерш, попавшая в аварию в гонке Формулы-3 в китайском Макао, госпитализирована с серьезной травмой. На участке трассы, известном как Лиссабонский изгиб, ее болид подскочил, налетел на болид другого гонщика и улетел за пределы трассы. В воздухе болид Флерш развернуло, после чего он ударился в трибуну для фотографов.

Юная немецкая автогонщица София Флерш, попавшая в аварию в гонке "Формулы-3" в китайском Макао, госпитализирована с серьезной травмой. На участке трассы, известном как Лиссабонский изгиб, ее болид подскочил, налетел на болид другого гонщика и улетел за пределы трассы. В воздухе болид Флерш развернуло, после чего он ударился в трибуну для фотографов.По данным немецкого издания Focus, машины гонщиков в данной точке трассы разгоняются до скоростей, достигающих 280 километров в час. Гонка, в которой участвовал действующий чемпион Европы в "Формуле-3" Мик Шумахер, сын великого Михаэля Шумахера, была остановлена примерно на час.По сообщению South China Morning Post, у Софии Флерш сломан позвоночник, гонщица находится в сознании. Пострадал еще один гонщик — японец Се Цубой, в которого Флерш врезалась до того, как вылететь с трассы. Его доставили в больницу с болями в пояснице.Medical report of Sophia Floersch saying she is conscious, vital signs stable, back pain and spinal fracture without specifying at which level.This is her crash from the tribune: literally a bullet fired into tribune.Warning graphics#MacauGP pic.twitter.com/NlFa0O1IDy— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 ноября 2018 г.Также пострадали один из маршалов гонки, получивший порезы и перелом верхней челюстной кости, и два фотографа — японец и китаец. У одного из них — сотрясение мозга, у второго диагностировали разрыв печени.What a huge crash at the #MacauGP pic via @insidef1 #F3 Sophia Floersch is conscious pic.twitter.com/BjnVg6TAia— F1Writers™ (@f1writers) 18 ноября 2018 г.