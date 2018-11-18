Правительство Великобритании отдало военным приказ подготовить план на случай, если Соединенное королевство покинет Евросоюз без подписанного соглашения.

Правительство Великобритании отдало военным приказ подготовить план на случай, если Соединенное королевство покинет Евросоюз без подписанного соглашения. Два десятка специалистов по военному планированию, работающие в штаб-квартире британской армии в городе Андовер, размышляют над развертыванием войск.Эксперты готовят приказы для ситуации, когда военнослужащим придется помогать полицейским сохранять общественный порядок или доставлять лекарства в лечебные учреждения, пишет РИА Новости. Отдельной проблемой станет транспортный кризис в районе порта Дувр, из которого можно добраться до материка.Предварительно, военные смогут направить по чрезвычайному плану до десяти тысяч солдат.Правительство Великобритании на этой неделе утвердило положения договора с ЕС, но два министра ушли в отставку.