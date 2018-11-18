Близкий друг и коллега певца Евгения Осина Андрей Ковалев рассказал о том, как хотел вернуть музыканта к жизни с помощью новых выступлений, но так и не позвонил ему. Теперь, по собственному признанию, он будет винить себя в том, что произошло с автором хита Плачет девушка в автомате.

Близкий друг и коллега певца Евгения Осина Андрей Ковалев рассказал о том, как хотел вернуть музыканта к жизни с помощью новых выступлений, но так и не позвонил ему. Теперь, по собственному признанию, он будет винить себя в том, что произошло с автором хита "Плачет девушка в автомате".По словам Андрея Ковалева, Евгений Осин повторил трагическую судьбу другого артиста, автора песни "Арлекино" Бориса Баркаса. "Помню, как мы с Аллой Пугачевой купили Баркасу новую квартиру, сделали новый паспорт. И он тоже мне звонил, обещал, что напишет хит. А потом внезапная смерть", – цитирует его .И после того, как Осин связался с Ковалевым и тоже пообещал написать выдающуюся песню, музыкант задумался о том, чтобы вытащить своего товарища из трясины алкоголизма с помощью выступлений. "Подумал, что хорошо бы у меня в "Подсолнухах" сделать концерт Жени. Да, конечно, внешность у него уже была другая, он сильно изменился. Но я подумал, что свет правильно поставим и будет нормально", – рассказал о своих планах Андрей Ковалев."Но так и не позвонил Женьке. Буду мучиться теперь", – подчеркнул он.Отметим, в своем последнем сообщении товарищу Евгений Осин пообещал тому написать выдающееся произведение. "Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты", – рассказал он.Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.