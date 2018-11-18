Один из участников шоу Замуж за Бузову Евгений Назаров, который боролся за сердце красотки, однако затем променял возможность пойти с ней под венец на два миллиона, нашел свое счастье. Он встретил девушку, которой сделал предложение руки и сердца спустя месяц после их знакомства.

Один из участников шоу "Замуж за Бузову" Евгений Назаров, который боролся за сердце красотки, однако затем променял возможность пойти с ней под венец на два миллиона, нашел свое счастье. Он встретил девушку, которой сделал предложение руки и сердца спустя месяц после их знакомства.Шоу "Замуж за Бузову" так и не смогло принести певице личного счастья, однако немало поспособствовало улучшению положения других участников проекта. В частности, зрительницам запал в душу молодой, красивый и перспективный предприниматель-миллионер Евгений Назаров.Интерес к нем только возрос после того, как мужчина отказался от борьбы за сердце Ольги Бузовой. Сам он объяснил, что сделал это не из-за двух причитающихся за такой шаг миллионов, а потому, что сама певица не делала никаких шагов навстречу ему. Зрительниц такое объяснение вполне устроило, тем более, что деньги Евгений Назаров пообещал потратить на благотворительность.В итоге уже сам бывший участник шоу "Замуж за Бузову" объявил о поиске невесты через интернет. Рассказывают, что отбоя от кандидаток не было. Мужчина сам выбрал несколько девушек, с которыми сходил на свидания. С одной из них у него закрутился роман.И вот, спустя всего месяц после знакомства, Евгений Назаров сделал своей избраннице предложение руки и сердца. "Замечательная девушка, которая сидит в этом зале. Ее зовут Марина Брилка. Милая, подойди, пожалуйста, сюда. У меня впервые такое в жизни. Я хочу, чтобы ты стала моей женой", – объявил он перед полным залом на пресс-конференции, участниками которой они оба были."Милая я очень рад что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире!🌎⭐️ Спасибо всем за поздравления и добрые слова!🙏😊", – подписал он ролик, опубликованный на своей странице в Instagram.