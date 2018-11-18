Заместитель секретаря Генсовета Единой России, депутат Госдумы Евгений Ревенко посетил 61-е финальные игры Хоккей в каждый двор в Москве. Парламентарий поздравил победителей соревнований и поблагодарил ветеранов спорта.

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко посетил 61-е финальные игры "Хоккей в каждый двор" в Москве. Парламентарий поздравил победителей соревнований и поблагодарил ветеранов спорта.Ревенко отметил, что именно с хоккейных коробок во дворах начинается путь в большой спорт. "Поздравил мальчишек с финалом турнира на приз легенды нашего хоккея Михайлова. Сказал отдельное спасибо ветеранам спорта, настоящим подвижникам, которые возятся с нашими пацанами – будущими звездами", – написал законодатель на своей странице в Facebook.Об итогах соревнований рассказал Виталий Старостин – глава Фонда поддержки и развития спорта "Ветераны спорта", который выступил организатором турнира. Победителем стала команда "Юниор", представляющая Северо-Восточный округ Москвы.На втором месте расположились ребята из команды "Метеор" с севера столицы. Замыкают тройку лидеров команда "Аннино" из Южного административного округа. Четвертое место заняла команда "Арсенал" из Северного округа.Подобные соревнования, подчеркнул Старостин, уже стали традиционными. Он отметил, что ежегодно в Москве проводятся по восемь турниров. "Этот турнир по счету уже 61-й, проводим мы их с 2011 года. Во второй раз турнир проводится на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Петровича Михайлова", – рассказал Старостин.Основная цель соревнований – отвлечь детей от улицы и продолжить движение "Большой шайбы", пояснил глава фонда. Он напомнил, что раньше оно было очень популярно. "Наша задача – продолжать это движение, всячески популяризируя его, в основном, привлекая ветеранов хоккея", – заключил Старостин.Напомним, "Единая Россия" уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе детского. Партийцы активно участвуют подобных мероприятиях, помогают развивать спортивную инфраструктуру по всей стране. Так, в текущем году в рамках партпроекта "Детский спорт" было отремонтировано более 400 спортзалов в сельских школах. Возможность заниматься физкультурой получили 25 тысяч человек.