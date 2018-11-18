Следствие установило личность женщины, совершившей самоподрыв возле поста полиции в Грозном. Официально подтверждено, что террористкой-смертницей оказалась уроженка Адыгеи, 25-летняя Карина Спиридонова.

Следствие установило личность женщины, совершившей самоподрыв возле поста полиции в Грозном. Официально подтверждено, что террористкой-смертницей оказалась уроженка Адыгеи, 25-летняя Карина Спиридонова."Подтверждаем, что погибшая женщина — Карина Спиридонова 1993 года рождения, уроженка Адыгеи", — сообщили в республиканском Следственном комитете.Как уже сообщалось, в 16.00 в субботу у КПП в Старопромысловском районе города Грозного совершила самоподрыв молодая женщина. Сотрудники полиции не пострадали.Ранее источники в правоохранительных органах региона сообщали прессе, что погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи, зарегистрированная в Челябинской области. Уточнялось, что в последнее время погибшая проживала в Дагестане​​​.