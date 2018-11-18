Новейшие образцы российского вооружения сделали западные страны ужасающе уязвимыми, заявил бывший руководитель объединенного командования вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

Западные страны стали "ужасающе" уязвимыми из-за новейших образцов российского оружия, заявил бывший руководитель объединенного командования вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.Бэрронс также добавил, что такого потенциала, как у России, у западных стран нет. Россия внимательно изучила военное превосходство США и обошла его.Так, гиперзвуковые ракеты могли бы достигнуть США за 6 минут.Стратегия России в том, чтобы влиять без вторжения, на расстоянии, подытожил военный, передает РИА Новости.Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения.