Единой армии Евросоюза нужны не только совместные учения военных и хорошее оснащение, но и политическая воля для того, чтобы решительно защищать европейские интересы в случае возникновения кризисов. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Единой армии Евросоюза нужны не только совместные учения военных и хорошее оснащение, но и политическая воля для того, чтобы решительно защищать европейские интересы в случае возникновения кризисов. Политики должны так выстроить и модернизировать свои структуры принятия решений так, чтобы Европа была способна к быстрым действиям даже при необходимости военного кризисного реагирования. Об этом заявила в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, первым адресатом в вопросах обороны отдельных стран и всего Евросоюза для всех европейцев всегда будет НАТО. Страны альянса сейчас вкладывают больше средств в свои вооруженные силы, и американцы приветствуют рост европейских оборонных бюджетов, так как это укрепляет и НАТО. По словам фон дер Ляйен, если европейцы тесно сотрудничают с НАТО в модернизации своих вооружений и заполнении пробелов в своих оборонных возможностях — например, в беспилотной технике, логистике или киберзащите, — эти инвестиции приносят пользу как Европе, так и трансатлантическому альянсу."Наша армия европейцев — практическое доказательство того, как мы остаемся трансатлантическими и становимся более европейскими", — пояснила она.Идею создания единой европейской армии, независимой от США, высказал в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон. Его предложение уже поддержали, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и министр обороны Испании Маргарита Роблес, а вот президенту США Дональду Трампу идея европейцев создать единую армию не понравилась.По словам президента России Владимира Путина, идея создания альтернативных общеевропейских вооруженных сил — не новая: президент Макрон лишь "реанимировал" ее."Мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи, — отметил президент РФ. — В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".В целом это положительный процесс с точки зрения укрепления многополярности мира, добавил Путин, и в этом смысле позиции России и Франции перекликаются.