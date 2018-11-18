Экс-президент Украины Виктор Янукович, госпитализированный в пятницу в НИИ им. Склифосовского с травмой позвоночника, не может передвигаться.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, госпитализированный в пятницу в НИИ им. Склифосовского с травмой, не может передвигаться."Я лично видел, что человек не может передвигаться", — сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский, его слова приводит ТАСС.Он также подтвердил появившуюся информацию, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис на подмосковном корте, однако отказался раскрывать точный диагноз.Ранее ряд СМИ сообщили, что мужчину, похожего на Януковича, доставили в НИИ. В блок больницы, где оказывали помощь этому пациенту, ограничили доступ посетителей. После этого пациента направили в реанимацию, а вскоре увезли в частную клинику. Пресс-секретарь Януковича пока отказывается от комментариев.