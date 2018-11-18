Президент Литвы не смогла вылететь в Ригу на празднование 100-летия независимости Латвии из-за неисправного самолета.

Президент Литвы не смогла вылететь в Ригу на празднование 100-летия независимости Латвии из-за неисправного самолета.Делегация Литвы во главе с президентом Далей Грибаускайте не смогла вылететь в воскресенье в Ригу из-за технической неисправности самолета литовских ВВС "Спартан". Делегация планировала принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия провозглашения независимости Латвии."Из-за неожиданной неисправности самолета вылет в Ригу не состоялся", — сообщила пресс-служба главы литовского государства.Поздравлять прибалтийских соседей с праздником Грибаускайте пришлось в форме видеообращения, которое было записано в Вильнюсском аэропорту.Идет расследование обстоятельств инцидента. Сообщается, что причина поломки найдена, идет анализ и детализация неисправности.