Генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый рассказал о возможностях создаваемого в России истребителя пятого поколения Су-57.

Генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый рассказал о возможностях создаваемого в России истребителя пятого поколения Су-57. В интервью телеканалу "Звезда" Белый заявил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации сможет сопровождать до 30 воздушных целей.Такое преимущество над самолетами поколения 4++ Су-57 обеспечит антенна, распределенная по всему корпусу самолета."До настоящего времени и у нас, и у наших зарубежных партнеров, скажем так, только один носовой локатор", — сказал Белый.Помимо службы истребителем, новый радар Су-57 позволит ему работать разведчиком и наводчиком. Дальность действия бортовой электроники составляет несколько сотен километров.