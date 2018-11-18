Международная космическая станция за сутки примет сразу два корабля с Земли. Они доставят топливо, воздух, оборудование и подарки от родных.

В воскресенье и понедельник к МКС должны пристыковаться два корабля, стартовавшие с Земли накануне.Первым к модулю "Звезда" пристыкуется российский "Прогресс" — в 22.30 в воскресенье. Он доставит с Земли запасы топлива, воздуха, различное оборудование, продукты и посылки от родных для космонавтов. На 13.20 понедельника намечена стыковка с американским транспортным кораблем "Сигнус". Он доставит на МКС аппаратуру и материалы для научных исследований.Последний раз грузы доставляли на станцию в июле. Из-за аварии "Союза" в октябре "Прогресс" отправился на орбиту позже запланированной даты, передает телеканал "Россия 24".