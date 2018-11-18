Четвертый сезон сериала Полицейский с Рублевки с Александром Петровым в главной роли выйдет на экраны уже 3 декабря. Сообщается, что смотреть онлайн прямо в момент появления новых серий его смогут только подписчики платформы ТНТ-PREMIER.

Четвертый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" с Александром Петровым в главной роли выйдет на экраны уже 3 декабря. Сообщается, что смотреть онлайн прямо в момент появления новых серий его смогут только подписчики платформы ТНТ-PREMIER.Неунывающий полицейский Гриша Измайлов в исполнении Андрея Петрова успел настолько полюбиться зрителям, что они с нетерпением ждут каждого . Портал vokrug.tv обрадовал фанатов – ждать им осталось совсем недолго.Названа точная дата выхода первой серии четвертого сезона "Полицейского с Рублевки". Увидеть его на своих экранах можно будет уже 3 декабря. Правда доступна эта роскошь будет только тем, кто подписался на платформу ТНТ-PREMIER.Отметим, о том, что съемки нового сезона подошли к концу еще в начале ноября сообщил поклонникам исполнитель одной из главных ролей Сергей Бурунов. "Завтра последний день съемок. А первые серии уже смонтированы и ждут-ждут выхода на экран", – написал он на своей станице в Instagram 8 ноября.Напомним, сериал "Полицейский с Рублевки" рассказывает историю молодого сотрудника правоохранительных органов Гриши Измайлова, который занимается раскрытием преступлений в элитном подмосковном поселке на Рублевском шоссе. Во втором сезоне ленты полицейский отдел переехал в менее презентабельное Бескудниково, однако уже к третьему вернулся в родные пенаты. Там же, судя по всему, будут проходить действия и четвертого сезона.