В японском городе Обихиро продолжается первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Коллекцию наград сборной России пополнила серебряная медаль Александра Румянцева, завоеванная на дистанции 5 000 метров.

В японском городе Обихиро продолжается первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Коллекцию наград сборной России пополнила серебряная медаль Александра Румянцева, завоеванная на дистанции 5 000 метров.Александр Румянцев финишировал с результатом 6 минут 17,677 секунды. Наш конькобежец уступил лишь голландцу Патрику Русту (6.13,019). Еще один представитель Нидерландов Марсель Боскер с результатом 6.18,121 занял третье место. У Сергея Трофимова шестое место в итоговом протоколе.Лидером на дистанции 5 000 метров считается четырехкратный олимпийский чемпион Стэн Крамер. Однако голландец не смог доехать до финиша из-за проблем со спиной.