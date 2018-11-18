Ночью и утром 19 ноября в Костроме ожидается туман

Ночью и утром 19 ноября в Костроме ожидается туманТуман ожидается ночью и утром 19 ноября в Костроме и местами по области, сообщает пресс-служба губернатора.В связи с этим прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 200-500 метров. Администрация Костромской области и региональное ГУ МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и использовать зимний комплект шин при нулевых и отрицательных температурах воздуха.При тумане возможно увеличение количества ДТП, заторы до дорогах.