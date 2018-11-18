Балтийская ассамблея - совещательный орган, в который входит по 20 депутатов парламентов Эстонии, Латвии и Литвы - рекомендовала этим трем странам расширить оборонное сотрудничество и упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю. Объясняется такая рекомендация необходимостью противостоять угрозам со стороны России, сообщает RT со ссылкой на документы ассамблеи.

Балтийская ассамблея — совещательный орган, в который входит по 20 депутатов парламентов Эстонии, Латвии и Литвы — рекомендовала этим трем странам расширить оборонное сотрудничество и упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю. Объясняется такая рекомендация необходимостью "противостоять угрозам" со стороны России, сообщает RT со ссылкой на документы ассамблеи.В совместном заявлении ассамблеи и Балтийского совета министров также указано, что "основой крепкой коллективной безопасности и обороны" является НАТО. И именно от НАТО авторы документа ждут "защитной реакции на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил".В качестве примеров подобных действий российских военных называются "неоднократное нарушение воздушного пространства (стран Балтии), крупномасштабные учения и все большая милитаризация вдоль границы НАТО".По мнению опрошенных RT экспертов, страны Балтии пытаются таким образом поддержать миф о "российской угрозе", чтобы НАТО продолжало получать финансирование."В информационном пространстве необходимо постоянно генерировать подобные мифы, иначе НАТО потеряет огромные деньги, люди лишатся работы, — говорит заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин. — Постоянно придумываются приемы, как воздействовать на тех, кто принимает решения, чтобы продолжать нападки на Россию и устраивать военные учения у наших границ".Маневры НАТО провоцируют Москву на ответные действия, которые затем трактуются как угроза, добавил он.О том, что военная активность НАТО у российских границ создает реальные угрозы безопасности РФ и не может оставаться без ответа, говорил в начале ноября и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД тогда подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности и выступает за возобновление постоянных контактов с Североатлантическим альянсом по военной линии.А президент России Владимир Путин во время краткого рабочего визита в Париж неделю назад отметил, что Россия старается не проводить крупномасштабных военных учений вблизи границ со странами НАТО. Последние крупные учения российские военные проводили на востоке "за тысячи километров от границ стран НАТО", напомнил он.