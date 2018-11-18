На западе столицы произошла авария с участием маршрутки, самосвала и легковушки. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек – пассажирка, находившаяся в автомобиле Volkswagen Polo.

Регистратор запечатлел момент аварии с участием трех транспортных средств, произошедшей в воскресенье, 18 ноября, на пересечении Можайского шоссе, Рябиновой и Гвардейской улиц на западе Москвы.По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo попытался проехать прямо по ряду, где разрешено только движение налево.Через несколько мгновений после этого легковушка столкнулась с поворачивавшим самосвалом.От удара Volkswagen развернуло и отбросило в сторону, и неуправляемая машина врезалась в маршрутку, стоявшую на светофоре.Как рассказал автор ролика, в результате инцидента пострадала пассажирка Polo.