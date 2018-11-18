Несмотря на свое тяжелое состояние и проблемы с алкоголем, Евгений Осин до последнего дня не переставал творить, сочинять новые песни и даже записывать клипы. Запись со съемок одного из них опубликовали в Сети.

Несмотря на свое тяжелое состояние и проблемы с алкоголем, Евгений Осин до последнего дня не переставал творить, сочинять новые песни и даже записывать клипы. Запись со съемок одного из них опубликовали в Сети.В мае 2018 года бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта рассказала о съемках клипа на песню Евгения Осина "Любимая". Она пообещала, что музыкант "еще покажет, где раки зимуют".Тогда она не знала, что всего через полгода музыкант умрет в одиночестве в своей квартире. Тем не менее, в Сети появились кадры со съемок того самого клипа. На кадрах видно, что певец только недавно восстановился после аварии, ходит на костылях, однако полон энергии, сил и творческих планов.Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.