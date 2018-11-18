Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье, 18 ноября, прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Он прилетел в Ханой из Папуа-Новой Гвинеи, где принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье, 18 ноября, прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Он прилетел в Ханой из Папуа-Новой Гвинеи, где принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).Программой визита Медведева предусмотрены переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, российский премьер встретится с президентом страны, генеральным секретарем ЦК вьетнамской Компартии Нгуен Фу Чонгом, а также и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского правительства, Медведев намерен обсудить с руководством Вьетнама вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике.Кроме того, как ожидается, на переговорах будет рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов, в том числе проведения в 2019 году Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России.До этого премьер-министр России принял участие во втором, завершающем дне саммита АТЭС. Сперва прошла церемония фотографирования без галстуков, затем — рабочее заседание и встреча с директором МВФ Кристин Лагард. Медведев также провел на полях саммита АТЭС краткую встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом. Однако участникм саммита впервые в истории этого форума не удалось согласовать итоговую декларацию.