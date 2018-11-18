Подорвавшая себя в Грозном уроженка Адыгеи никогда не жила в этой республике. Она только получила там свидетельство о рождении, а также была там проездом. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Подорвавшая себя в Грозном уроженка Адыгеи никогда не жила в этой республике. Она только получила там свидетельство о рождении, а также была там проездом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.Ранее стало известно, что следствие установило личность смертницы. Ею оказалась 25-летняя Карина Спиридонова, которая была зарегистрирована в Челябинской области, но в последнее время проживала в Дагестане. Рассказавший об этом источник в правоохранительных органах региона утверждал, что Спиридонова — уроженка Адыгеи, но эта информация была опровергнута.Молодая женщина подорвала себя в субботу, 17 ноября, днем у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Она погибла, других жертв и пострадавших не было. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его расследование продолжается.