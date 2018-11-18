Капитан полиции Наталья Калашникова рассказала детям о правилах поведения в детском саду, на улице и о соблюдении безопасности во время игр...
Инспектор ПДН ОМВД России по району Аэропорт провела лекцию о безопасности поведения на улице и о правилах дорожного движения для подготовительных групп.
Инспектор ПДН ОМВД России по району Аэропорт капитан полиции Наталья Калашникова провела профилактический урок в ГБОУ Инженерно-техническая школа им. П.Р. Поповича. Слушателями стали 25 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет.
Тема лекции – безопасность на улице и в детском саду.
Наталья Калашникова рассказала детям о правилах поведения в детском саду, на улице и о соблюдении безопасности во время игр. Сотрудник полиции напомнила о недопущении физического воздействия друг на друга, а также оскорбительных высказываний.
В конце мероприятия в устной форме инспектор провела небольшую игру-опрос. Дети вспомнили, в каких местах разрешено переходить дорогу, что означает каждый свет на светофоре и многое другое.
По окончании мероприятия дошкольники поблагодарили сотрудника полиции и пообещали не нарушать правила поведения и соблюдать все меры предосторожности.
Пресс-служба УВД по САО
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