Капитан полиции Наталья Калашникова рассказала детям о правилах поведения в детском саду, на улице и о соблюдении безопасности во время игр...

Инспектор ПДН ОМВД России по району Аэропорт провела лекцию о безопасности поведения на улице и о правилах дорожного движения для подготовительных групп.Инспектор ПДН ОМВД России по району Аэропорт капитан полиции Наталья Калашникова провела профилактический урок в ГБОУ Инженерно-техническая школа им. П.Р. Поповича. Слушателями стали 25 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет.Тема лекции – безопасность на улице и в детском саду.Наталья Калашникова рассказала детям о правилах поведения в детском саду, на улице и о соблюдении безопасности во время игр. Сотрудник полиции напомнила о недопущении физического воздействия друг на друга, а также оскорбительных высказываний.В конце мероприятия в устной форме инспектор провела небольшую игру-опрос. Дети вспомнили, в каких местах разрешено переходить дорогу, что означает каждый свет на светофоре и многое другое.По окончании мероприятия дошкольники поблагодарили сотрудника полиции и пообещали не нарушать правила поведения и соблюдать все меры предосторожности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29