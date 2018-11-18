В центре Киева в воскресенье, 18 ноября, прошла акция радикалов против марша, приуроченного ко Дню памяти трансгендерных людей, которые погибли от насилия. В ходе мероприятия радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne, пришедших осветить мероприятие.

В центре Киева в воскресенье, 18 ноября, прошла акция радикалов против марша, приуроченного ко Дню памяти трансгендерных людей, которые погибли от насилия. В ходе мероприятия радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne, пришедших осветить мероприятие."Активист публично плюнул в лицо нашему корреспонденту", — сообщили в эфире NewsOne.На акции присутствовали и некоторые депутаты Верховной рады. Корреспонденты вышли в прямой эфир, и к ним подошла, в частности, парламентарий Оксана Коричинская. Она обвинила сотрудников телеканала в осуществлении провокации и принялась их прогонять. По словам одной из журналисток, их "буквально вытолкали с митинга".Полиция Киева устанавливает все обстоятельства случившегося, поэтому комментариев относительно инцидента не дает, отмечает ТАСС.За последние месяцы журналисты NewsOne подвергались нападениям не один раз, одна из корреспонденток даже получила телесные повреждения.