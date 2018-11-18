Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров, известный своими провокациями и умением жестко высказаться даже о самой деликатной проблеме, удивил своих поклонников, посвятив весьма трогательное стихотворение певцу Евгению Осину. Подписчики присоединились к артисту, отдающему дань уважения своему коллеге.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, известный своими провокациями и умением жестко высказаться даже о самой деликатной проблеме, удивил своих поклонников, посвятив весьма трогательное стихотворение певцу Евгению Осину. Подписчики присоединились к артисту, отдающему дань уважения своему коллеге.О том, что Евгений Осин сам загоняет себя в могилу, говорили многие звезды российской эстрады. Они как могли пытались вытянуть артиста из поглощавшей его трясины, но каждый раз пагубное пристрастие оказывалось сильнее и певец оказывался в своей квартире наедине с алкоголем. В одиночестве он и ушел из этой жизни.Трогательные строки ушедшему музыканту посвятил Сергей Шнуров. На своей странице в Instagram он опубликовал стихотворение, в котором попытался разобраться – только лишь алкоголизм стал причиной ранней смерти певца, или это был лишь видимый внешнему миру симптом чего-то гораздо более сильного и неистребимого, самой сути этой жизни и того, как все это видит человек с поэтической душой.Наступила осень,За окном немило.Умер Женя Осин,Оттого что пил он.В телефоне зуммер.На асфальте мелом.Женя Осин умер,Оттого, что пел он.Девочка все плачет,В старом автомате.На ней серый плащик,А под ним халатик.Плакала нам осень,Листьями кружила.Умер Женя Осин,Оттого что жил он.Поклонники с некоторым удивлением для себя обнаружили, что в своем новом стихотворении Сергей Шнуров не употребил ни единого матерного слова. Да и само произведение оказалось очень лирическим, настраивающим на меланхоличные размышления о смысле и сущности жизни.Совсем не похоже на те дерзкие, протестные, почти юношеские стихи, которыми свою публику поэт радовал до этого. Впрочем, в этом случае пользователи Сети поняли певца и присоединились к его теплым словам в адрес ушедшего Евгения Осина.Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.